Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen kişilere yönelik yaptığı çalışma sonunda, kent merkezinde bazı adreslere operasyonlar düzenledi. DEAŞ terör örgütü üyesi olma suçundan 4 kişiyi gözaltına alan polis, bu kişilerin evlerinde de arama yaptı ve bazı suç unsurlarına el koydu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.