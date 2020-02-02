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Kahramanmaraş'ta çiftliğin saman deposunda yangın
GÜVENLİK 02.02.2020, 17:30
KAHRAMANMARAŞ'ta, büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 işçi dumandan etkilendi.
İstasyon Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda, öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanı gören çiftçiler, yangına kendi imkanları ile müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, deponun yanındaki bölmede bulunan buzağıları tahliye edip, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 1 işçi dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan işçi ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Depoda zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İstasyon Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda, öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanı gören çiftçiler, yangına kendi imkanları ile müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, deponun yanındaki bölmede bulunan buzağıları tahliye edip, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 1 işçi dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan işçi ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Depoda zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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