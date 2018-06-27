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Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit

KAHRAMANMARAŞ kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit olurken, çatışmaların sürdüğü bildirildi. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak...

Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit
KAHRAMANMARAŞ kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit olurken, çatışmaların sürdüğü bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde PKK'lı bir grup teröristin görüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bu sabah operasyon düzenlendi. Korucuların da destek verdiği operasyonda, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi.  

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