Kahramanmaraş'ta çalıntı 1 otomobil ve 5 motosiklet ele geçti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı 1 otomobil ve 5 motosiklet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki TOKİ konutları civarında şüphelendikleri 46 plakalı bir otomobili takibe aldı. Şasi numarasından yapılan sorguda otomobilin 2 yıl önce Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nden çalınan 63 HU 170 plakalı otomobil olduğu ortaya çıktı. Çalıntı araca aynı marka başka bir aracın plakasını takarak kullanan 48 yaşındaki A.K. gözaltına alınırken, gerçek plakalar ise bagajda bulundu. Otomobil, Kahramanmaraş'a davet edilen gerçek sahibine teslim edildi.

Ekipler, şasi numarası taramasıyla yaptıkları çalışmada ise, Hatay'ın Erzin İlçesi'nden, Gaziantep'ten ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nden çalınan birer motosiklet ile kent merkezinden çalınan 2 motosiklet ele geçirdi. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.



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