Kahramanmaraş'ta 'ByLock'tan 11 polis tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı saptanan meslekten ihraç edilen 11 polis tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan ve Afşin ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, daha önce meslekten ihraç edilmiş ve 'ByLock' kullandığı saptanan 11 polisi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı saptanan meslekten ihraç edilen 11 polis tutuklandı.