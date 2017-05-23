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Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 10 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kahramanmaraş...

Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 10 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kamuda çalışırken meslekten ihraç edilen 13 kişi hakkında, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. 'ByLock' kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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