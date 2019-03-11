Kahramanmaraş'ta aranan 27 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından yapılan uygulamalarda hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı noktalarında şok uygulama yaptı. Park ve bahçelerde, ara sokaklarda, kentin işlek caddelerinde ve çevre yollarında yapılan uygulamalarda yüzlerce kişi sorgulandı. Mahalle bekçilerinin de katıldığı uygulamalarda Şazibey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan B.C.K.'nın GBT sorgusunda 2 hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonun da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ekipler ayrıca B.C.K.'nın aralarında olduğu hırsızlık suçundan 6, yaralama suçundan 8, mala zarar verme suçundan 2, diğer suçlardan 11 olmak üzere haklarında aranma kararı bulunan toplam 27 kişiyi yakaladı. 3'ü çocuk kayıp 5 kişinin de bulunup yakınlarına teslim edildiği şok uygulamalarında 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalanırken, 6 kişiden kesici alet, 2 kişiden de silah ele geçirildi. Ekipler ayrıca 12 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan, 23 kişiye de dilencilikten cezai işlem uyguladı.