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Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta yapılan huzur ve güven denetiminde çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Dün 18.30 ile 23.00 saatleri arsında il merkezi ile ilçelerde huzur operasyonu yapıldı. Şehrin birçok yerinde oluşturulan uygulama noktasında...

Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta yapılan huzur ve güven denetiminde çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.
Dün 18.30 ile 23.00 saatleri arsında il merkezi ile ilçelerde huzur operasyonu yapıldı. Şehrin birçok yerinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların evrakı kontrol edilip içi ve bagajı polislerce arandı. Ayrıca sürücü ve yolcuların da üst araması ile GBT sorguları yapıldı.
Huzur operasyonunda durdurulan bir araçta bıçak ele geçirilirken, sahibinin de üzerinden kimlik çıkmadı. Şahıs, kimlik tespiti için bıçakla birlikte polis merkezine götürüldü. Denetim noktasında durdurulan bir otomobilin bagajının tamamen mandalina ile dolu olduğu görüldü. Hatay tarafından narenciye kesiminden geldiğini söyleyen sürücü, gerekli kontrollerin ardından yoluna devam etti. Bir başka otomobilin bagajında araçta takılı plakanın aynısı çıktı. Sürücü aracını yeni aldığını ve muayene nedeniyle plakaların değiştiğini söyledi. Ekipler araçlarda yedek plaka olmayacağını belirterek sürücüyü uyardı.
Kafe, gazino, bar, park, bahçe, ara sokak ve meydanlar gibi umuma açık yerlerin de ekiplerce denetlendiği huruz ve güven uygulamasında 3 bin 838 kişinin GBT sorgusu yapılıp 687 araç kontrol edildi. 12 araca 2 bin 499 lira para cezası yazılırken, bunların 3'ü trafikten men edildi. Toplamda 228 işyerinin kontrol edildiği huzur operasyonunda hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, infaz hükümlerine uymama gibi çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Ayrıca 6 kişiye Kabahatler Kanunu'na aykırı davranmaktan 654 lira para cezası kesilirken, 7 kişinin üzerinden kesici alet ele geçirildi.

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