Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 24 kişi yakalanarak tutuklandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca aranan kişilerin yakalanması için Türkiye genelinde yapılan operasyon kapsamında Kahramanmaraş'ta 243 adrese baskın yapıldı. 258 polisten oluşan 57 ekip tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet, olandırıcılık, yağma, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve borç ihlali gibi suçlardan haklarında kesinlemiş hapis cezası olan 24 kişi tutuklandı.