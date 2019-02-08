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Kahramanmaraş'ta 7 aracın aküsünü çalan 3 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 7 aracın akülerini çalan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Banka soysak böyle yapmazsınız var ya" dedi. Şazibey Mahallesi'nde dün, devriye atan asayiş polisleri odun ambarında...

Kahramanmaraş'ta 7 aracın aküsünü çalan 3 kişi tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ'ta 7 aracın akülerini çalan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Banka soysak böyle yapmazsınız var ya" dedi.
Şazibey Mahallesi'nde dün, devriye atan asayiş polisleri odun ambarında otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 akü ele geçirildi. Otomobilde bulunan Halil İbrahim K. (20), Eshabil K. (31) ve Hacı Mehmet K. (31) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin değişik tarihlerde 7 araçtan akü çaldığı ve kilo karşılığında sattığı belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri üzerine çalınan 7 akünün 5'i çeşitli hurda dükkanlarında ele geçirildi.
Sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Banka soysak böyle yapmazsınız var ya. Banka soyduk banka" dedi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, çalıntı aküleri alan hurdacılara da 'hırsızlık malı satın almak'tan adli işlem yapıldı.

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