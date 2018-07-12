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Kahramanmaraş'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Şirin (30) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza, bu sabah Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi.  Ali Şirin yönetimindeki...

Kahramanmaraş'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Şirin (30) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, bu sabah Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi.  Ali Şirin yönetimindeki 46 DA 947 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran Karabörk'ün kullandığı 46 NH 304 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmayla kontrolden çıkan Ali Şirin'in kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler Ali Şirin ve Duran Karabörk (39) ile araçlarda bulunan Derya Karabörk (33) ve Mikail Karabörk (4) ağır yaralandı.  İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılardan Ali Şirin hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şirin'in cenazesi otopsi için morga konulurken, tedavileri süren 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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