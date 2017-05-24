Kahramanmaraş'ta 2 kilo 'Scanc' ele geçti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 kilo 80 gram scanc (esrara kimyasal madde katılarak elde edilen uyuşturucu) ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu İlçesi'nde örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından jandarma, 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Türkiye'de çok nadir bulunan snanc ile birlikte 25 gram eroin, 10 gram bonzai ve 90 gram esrar ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri oldukları öne sürülen M.B., E.B ve M.S. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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