Kahramanmaraş'ta 15 silah ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 15 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde il merkezi ile Pazarcık ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 13 tabanca, 2 tüfek ve 1 gaz tabancacısı ele geçirildi. Silahlara el konulurken ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

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