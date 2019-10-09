Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ merkezli olarak silah kaçakçılarına yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için 4 Ekim'de operasyon düzenledi. Kahramanmaraş, Gaziantep, İzmir, Adana ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 av tüfeği, 193 otomatik tüfek mermisi, 231 tabanca mermisi, 79 tüfek fişeği, 2 otomatik tüfek şarjörü ile 7 tabanca şarjörü ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 8'i mahkemeye çıkarıldı. Bunlardan Tuncay Ç. (26), Özcan A. (45), Ahmet Ç. (48), Halit Ç. (51) ve Nazım K. (30) mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



