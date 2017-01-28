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Kahramanmaraş merkezli 4 ilde 'ByLock' operasyonu: 16 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 38 adrese düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve daha önce polislikten ihraç edilen 16 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet...

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde 'ByLock' operasyonu: 16 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 38 adrese düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve daha önce polislikten ihraç edilen 16 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY'nin emniyetteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları saptanan ve meslekten ihraç edilen 38 polis için gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında başkomiserlerin de bulunduğu polislere yönelik Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerinde arama da yapılan şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerinde bulunmayan 22 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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