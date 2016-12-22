Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Başçavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca'nın, acı haberi Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düşürdü.

Merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Şerife Karaca, askeri yetkililerin verdiği acı haberle yıkıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şehit annesini, yakınları ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları da Türk bayrağı asılan eve akın ederek, taziye dileklerini iletmeye başladı. 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtildi. 5'i kız 9 kardeşi olan bekar Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek tören ardından toprağa verilecek.



FOTOĞRAFLI