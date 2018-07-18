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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - VAN'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan özel harekat polisi Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Altun'un...

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - VAN'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan özel harekat polisi Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Altun'un şehit haberi, memleketi Kahramanmaraş'ı yasa boğdu.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'nın hücre evine geçen pazar günü özel harekat polislerince operasyon düzenlendi. 'Teslim ol' çağrılarına teröristler polislerin üzerine el bombası ve ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, el bombasının patlaması sonucu 3 polis yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Altun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kahramanmaraşlı bekar Ahmet Altun'un şehadet haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Merkez Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesi'nde yaşayan Elif ile Osman Altun çiftinin çocuğu Ahmet Altun'un 2 yıl önce polis olduğu ve 7 ay önce de Van'a tayin olduğu öğrenildi.
Şehadeti ile ailesini ve yakınlarını yasa boğan Ahmet Altun'un cenazesi, işlemlerinin ardından getirileceği baba ocağında düzenlenecek resmi törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
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