Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı (2)
KARS VALİLİĞİ: YARALILARIN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Sesveren köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının zırhlı 'kirpi' askeri aracın geçişi sırasında patlaması...
KARS VALİLİĞİ: YARALILARIN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Sesveren köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının zırhlı 'kirpi' askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucunun yaralandığı olayla ilgili Kars Valiliği'nden bilgilendirme yapıldı. Valilik bilgi notunda saldırıda yaralanan güvenlik güçlerinin ilk tedavilerinin olay yerinde yapıldıktan sonra 3 askerin Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralılardan ise 2'sinin müşahade altında tutulduğu, 3 yaralının da serviste tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Ayrıca yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
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