Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri

Kağıthane'de hareketli dakikalar

Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,() KAĞITHANE'de yükselen silah sesleri hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.   Sahra...

Kağıthane'de hareketli dakikalar

Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,() KAĞITHANE'de yükselen silah sesleri hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.  
Sahra Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. İddiaya göre 35 yaşındaki  Hakan T. giriş kattaki evinin balkonundan havaya ateş açmaya başladı.
 
POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine özel harekat timleri ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sokağı ablukaya alan polis ekipleri, binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Yoğun güvenlik önlemlerinin altında binaya özel harekat timleri girdi. Ekiplerin seslenmesine karşılık verilmemesi üzerine koç başı ile kapı kırılarak içeri girildi. 
 
SİLAHI ARKA BAHÇEYE ATTI
Kapının kırılmasının ardından içeri giren özel harekat ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda silahın bulunamaması üzerine polisler binanın etrafında arama yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren aramaların ardından olayda kullanılan silah arka bahçede bulundu.
 
GÖZALTINA ALINAN ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Evde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekip otosuna bindirilen Hakan T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325