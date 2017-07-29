Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

Erhan TEKTEN /İSTANBUL,() Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda narkotik köpeği 'Panzer' uyuşuturucu madde buldu.
(FOTOĞRAF)
Erhan TEKTEN /İSTANBUL,() Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda narkotik köpeği 'Panzer' uyuşuturucu madde buldu. (FOTOĞRAF)
29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:12
Erhan TEKTEN /İSTANBUL,() Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda narkotik köpeği 'Panzer' uyuşuturucu madde buldu.
(FOTOĞRAF)
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