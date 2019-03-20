Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Kağıthane'de trafo patladı, vatandaş kendini sokağa attı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Kağıthane'de, sokakta patlayan  trafo vatandaşı sokağa döktü. Vatandaşlar, trafoda üst üste gelen patlamalar ve yanma nedeniyle panik yaşadı. Olay, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta saat...

Kağıthane'de trafo patladı, vatandaş kendini sokağa attı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Kağıthane'de, sokakta patlayan  trafo vatandaşı sokağa döktü. Vatandaşlar, trafoda üst üste gelen patlamalar ve yanma nedeniyle panik yaşadı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından elektriklerin kesilmesi üzerine panik yaşayan sokak sakinleri kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst üste yaşanan patlamalar nedeniyle yanan elektrik kablolarını söndürmekte zorluk yaşadı. Yangın, patlamaların sona ermesinin ardından söndürülebildi.

Sokak sakinlerinden Muhammet  Kalaycı, "Burada trafo patladı. Bütün vatandaşlar mağdur oldu. İtfaiye geldi, söndürmeye çalıştı. İtfaiye gelmeden önce bayağı bir parladı. Elektrikler kesildi, elektriksiz kaldık" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328