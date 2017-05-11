Kağıthane'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Kağıthane'de bir adreste 6 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Cengiz İ. yakalanarak gözaltına alındı. Cengiz İ.'nin evinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 120 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Cengiz İ. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz İ. bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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