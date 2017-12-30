Kağıthane'de polisle soyguncular çatıştı; 1'i polis 3 yaralı

İSTANBUL, KAĞITHANE'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı. Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı. Kaçan iki şüpheli de kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

KAĞITHANE'de bir marketi soymaya çalışan iki kişi ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis ile iki şüpheli yaralandı.

Yaralı halde kaçamaya çalışan şüpheliler olay yerine yakın bir sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi Anayurt Sokak'ta bir marketler zincirinin şubesinde yakın zaman aralıklarında gasp olaylarının meydana gelmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Market önünde beklemeye başlayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis motosiklet ile markete gelerek içeri giren iki kişiden şüphelendi. Polis, kasklı şüphelilerin marketi soymaya çalıştığını fark etti. Sivil polis ikilinin arkasında soyguna müdahale etmek üzere markete girdi. Bu sırada şüphelilerle polis arasında kısa süreli bir çatışma meydana geldi. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucunda B.K. isimli sivil polis bacağı ve karnına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Polisin açtığı ateş sırasında ise iki şüpheli yaralandı. Şüpheliler yaralı olarak motosiklete binerek marketten kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalesi markette yapılan polis memuru B.K. hastaneye kaldırıldı. Polis memuru B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALI OLARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Polis ekipleri motosiklet ile kaçan Alpay G. ve henüz kimliği belirlenemeyen diğer şüpheliyi olay yerinin yakında bulunan Gümüş Sokak üzerinde yakaladı. Yaralı şüpheliler burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere kaldırıldı.