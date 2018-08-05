Kağıthane'de kum yüklü kamyonet duvara çarptı: 1 yaralı

Hakan KAYA-Taner YENER-İSTANBUL,()KAĞITHANE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce kaldırıma daha sonra ise inşaat malzemelerinin bulunduğu duvara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemerburgaz istikametinden Seyrantepe mevkiine seyir halinde olan Mehmet Elkatmış'ın kullandığı 34 KV 7178 plakalı kum yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma ardından da bir inşaat firmasına ait malzemelerinde bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, inşaat firmasına ait tuğlalar ise çevreye saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü Mehmet Elkatmış ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında iş yerinin önünde oturduğunu söyleyen Fahrettin Çelik, " Büyük bir gürültü oldu. Kamyon bir anda yol kenarındaki malzemeleri dağıttı. Şoförü kurtarmaya gittik, şoför şoka girmişti. Şoförün durumu iyi . Benim 4-5 milyarlık zararım var" dedi.

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