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Kağıthane'de iş merkezinde yangın çıktı (4)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Elektrik panosunun patlamasının ardından çıktığı iddia edilen yangına 5 ilçeden sevk...

Kağıthane'de iş merkezinde yangın çıktı (4)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Elektrik panosunun patlamasının ardından çıktığı iddia edilen yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki 3 katlı bir iş merkezinin en üst katında saat 18.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, en üst katta bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İçinde plastik oyuncakların bulunduğu da öğrenilen depodaki yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Yangın sırasında yemekhanede bulunan 19 tekstil atölyesi çalışanı, alarm çalmasının ardından kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin suyunun azalması üzerine Kağıthane Belediyesi ve İSKİ Kağıthane Şubesinden takviye yapıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

(FOTOĞRAF)

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