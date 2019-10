Kağıt toplayıcısının ölümüne neden olan şoför: Çocuklar ısrarla kamyona koştu

ADANA’da atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu’nun (15), çöp kamyonundan döktüğü narenciye posasının altında kalarak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Selahattin M., hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık, boşaltım yapmadan önce kamyonun arkasındaki çocukları uzaklaştırmak için büyük çaba gösterdiğini ancak çocukların ısrarla kamyona koştuğunu ileri sürdü.

Olay, 13 Kasım 2018'de, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Meyve suyu fabrikasından 01 DUP 64 plakalı kamyona yüklenen tonlarca narenciye posası, boş araziye döküldü. Ancak atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu, posaların altında kaldı.

Kamyon sürücüsü Selahattin M.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla Yeloğlu'nu posaların altından çıkardı. Nefessiz kalan Yeloğlu, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesiyle hayata döndürülerek, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü Selahattin M. ise gözaltına alınıp, sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Yeloğlu, tedaviye alındığı hastanede, 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

KAZAYDI

Sürücü Selahattin M. ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri S.O. ve M.Ç. hakkında Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuksuz sanıklar S.O., M.Ç. ve Selahattin M. ile avukatları katıldı. Selahattin M., savunmasında olay günü portakal posasını dökmek üzere çöp kamyonuyla döküm alanına gittiğini, çevrede toplanan çocukları uzaklaştırmak için büyük çaba sarf ettiğini anlattı. Oğlunun da aracın arkasında olduğunu ve çocukları uzaklaştırdığını söyleyen Selahattin M., “Ben damperi tam yukarı kaldırdığımda çocuklar yeniden koşarak, yaklaştılar. Damper tamamen yukarı kalkınca çocuklar kaçtı, iki çocuk posaların altında kaldı. Birini, oğlumla ben kurtardık ancak diğer çocuğu çıkartamadık. İtfaiyeyi ve ambulansı aradım. Olay yerinde kepçe bulunuyordu. Yardım etmelerini istedim. Ancak belediye görevlileri yardım etmedi, çocuğu kurtaramadık. Olay tamamen kazaydı, elimden geleni yaptım” dedi.

M.Ç. ve S.O. da olayla ilgili sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü.

Hakim, kusur tespiti için olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.