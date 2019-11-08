Son Dakika
Kafedeki kasadan madeni paraları çalan hırsız, kamerada
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kafeye girerek kasadaki madeni paraları çalan B.K., tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde İzmit’te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, iş...
GÜVENLİK 07.11.2019, 23:31
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kafeye girerek kasadaki madeni paraları çalan B.K., tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde İzmit’te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, iş yerinin kapısını zorlayarak içeriye giren B.K., bir süre gezdikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan bir miktar madeni parayı alan B.K., daha sonra dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen B.K., çaldığı paralarla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen B.K., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık olayı ise kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, dün gece saatlerinde İzmit’te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, iş yerinin kapısını zorlayarak içeriye giren B.K., bir süre gezdikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan bir miktar madeni parayı alan B.K., daha sonra dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen B.K., çaldığı paralarla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen B.K., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık olayı ise kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5