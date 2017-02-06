Kafede uyuşturucu hap ve esrarla yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, polis tarafından bir kafede yapılan uygulamada üzerinden 10 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap çıkan Veysel Burak A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde bir kafede uygulama yapıldı. Kafede bulunanlardan Veysel Burak A.'nın üst aramasında 10 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Esrar ve haplara el koyan ekipler, Veysel Burak A.'yı gözaltına aldı.



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