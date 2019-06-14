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Kafede oturan 9 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde bir kafede çıkan kavgada tüfekle ateş ederek 9 kişiyi yaralayan Özal Kanat (26) ile olaya karışan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 11 Mayıs tarihinde saat 22.30 sıralarında Bosna Hersek...

Kafede oturan 9 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
KONYA'nın Selçuklu ilçesinde bir kafede çıkan kavgada tüfekle ateş ederek 9 kişiyi yaralayan Özal Kanat (26) ile olaya karışan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 11 Mayıs tarihinde saat 22.30 sıralarında Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre elinde tüfekle kafeye giren bir şüpheli, tüfeği ateşlemesi sonucu kafede oturan Mehmet Mert Ö. (24), Emre B. (22), Talha A. (21), Kemal A. (23), Salih K. (24), Fatih K. (26), İbrahim K. (21), Mehmet Eren A. (22) ve Durmuş K.'yı (23) ayak kısımlarından vurarak yaraladı. Durumları hafif olan yaralılar Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Yaralılar polise verdikleri ifadelerinde, kendilerinin oyun oynadığı sırada şüpheli bir kişinin içeri girerek masada oturanlardan birini dışarı çıkarmaya çalıştığını, o kişinin dışarı çıkmaması üzerine şüphelinin elindeki tüfekle yere doğru ateş ettiğini söyledi. Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin daha önce de 24 ayrı suçtan kaydı bulunan Özal Kanat olduğunu tespit etti.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, yaptığı çalışmada kavga olayına Hasan M. ve Hakan M.'nin de karıştığını tespit etti. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklandı. Polis, firari şüpheli Özal Kanat'ın gidebileceği adresleri tespit etti. Kanat, Selçuklu ilçesindeki bir adreste yakalanarak gözaltına aldı. Cebinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan Özal Kanat'ın yapılan üst aramasında ise Kişisel Olaylara Müdahale Aracı (KOMA) yazan bir bıçak da ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Özal Kanat, 'Kasten silahla yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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