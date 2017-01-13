Kafe-bar yangında kullanılmaz hale geldi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da bir kafe-bar, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafe-barda, kapanma saatine yakın bir zamanda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında müşteriler, hızla mekanı terk ederken, çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangında, işyeri kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen mekanın işletmecisi Evren Adam Silahçı ise çağrılan ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastanede tutulan Silahçı'nın durumum iyi olduğu belirtildi.

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