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Kafa kafaya çarpışıp köprüden uçtular: 3 ölü, 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()-ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde kamyonet ile otomobi kafa kafaya çarpıştı. İki araç daha sonra korkulukları olmayan köprüden 4 metre yüksekten dere yatağına savruldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken,...

Kafa kafaya çarpışıp köprüden uçtular: 3 ölü, 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()-ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde kamyonet ile otomobi kafa kafaya çarpıştı. İki araç daha sonra korkulukları olmayan köprüden 4 metre yüksekten dere yatağına savruldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.
Kaza Osmancık-Kargı Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. İdidiaya göre Osmancık'tan İnal Köyü’ne giden Bayram Demir yönetimindeki 39 NH 773 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve Kargı ilçesine bağlı Maksutlu Köyü’nden Osmancık ilçesine giden Şaban Makineci yönetimindeki 19 RC 649 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta korkulukları olmayan köprüden 4 metre yüksekten aşağı dere yatağına düştü. Kazada otomobil sürücüsü Şaban Makineci ve Fatma Makineci olay yerinde hayatını kaybederken, Eren Makineci ile kamyonette bulunan, Bayram Demir, İbrahim Cıbır, Hayrullah Cıbır ve Ahmet Koçboğa  yaralandı. 
İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eren Makineci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri Cumhuriyet Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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