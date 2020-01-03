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Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinder Uğur G., daha önce husumeti bulunan I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uğur G., tedaviye alındı. Olay, 7 Mart Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uğur G., bir...
GÜVENLİK 03.01.2020, 17:19
OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinder Uğur G., daha önce husumeti bulunan I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uğur G., tedaviye alındı.
Olay, 7 Mart Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uğur G., bir iş yerinin önünde oturduğu sırada daha önce husumeti olduğu öne sürülen I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uğur G., olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. I.L., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, 7 Mart Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uğur G., bir iş yerinin önünde oturduğu sırada daha önce husumeti olduğu öne sürülen I.L. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uğur G., olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. I.L., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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