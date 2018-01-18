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Kadirli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kadirli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı
Kaza, saat 18.30 sıralarında Kiremitli Mahallesi'nden geçen Kadirli karayolunda meydana geldi. özel güvenlik görevlisi olan Tolga Yaralıoğlu yönetimindeki 80 KM 380 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhittin Selçuk'un kullandığı 01 KG 2238 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada otomobil sürücüsü olga Yaralıoğlu ile yanında bulunan infaz koruma memuru yaşamını yitirirdi. Otomobilde bulunan Mustafa Öztorun, Mustafa Karacanoğlu ile kamyonet sürücüsü Selçuk ve yanındaki Cengiz Benli ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hastanede tedavisi devam Mustafa Öztorun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Yaralıoğlu ve Evlice'nin cesetleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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