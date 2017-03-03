Kadınların korkulu rüyaları yakalandı;AVM'leri kendi aralarında paylaşmışlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL’da AVM’lerde organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 ayrı şebekeye polis tarafından baskın yapıldı. Baskında aralarında 11 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke elemanlarının, taşıyan, hırsızlık yapan, çalınan malları alışveriş merkezi dışına çıkaran, pazarlayan gibi gruplara ayrıldıkları ve organize bir şekilde çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin 125 kadının çantasını çaldıkları tespit edilirken, evlerinde yapılan aramada 50 kadın çantası, 60 adet cep telefonu binlerce liralık ziynet eşyası, 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Yakalanan 2 hırsızlık çetesinin liderinin kadın olduğu öğrenildi.

ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞAN 3 ÇETE TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde Alışveriş merkezlerinden gelen yoğun hırsızlık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından AVM’ler den organize bir şekilde hırsızlık yapan birbirinden bağımsız 3 ayrı çete tespit edildi.

ÇETELER KENDİ İÇİNDE BÖLÜMLERE AYRILMIŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sırasında hırsızlık şebekelerinin çalışma yöntemlerini de ortaya çıkardı. Kendi içinde gruplara ayrılan çete üyelerinin organize bir şekilde çalıştıkları tespit edildi. Hırsızları Alışveriş merkezlerine getiren kişilerin bir grup, içerde hırsızlık yapan kişilerin bir grup, çalınan malları onlardan alarak dışarı çıkaran grubun ayrı kişilerden oluştuğu öğrenildi. Şebeke içinde çalıntı malları pazarlayan ayrı bir bölümünde olduğu belirtildi.

AVM'LERİ ARALARINDA PAYLAŞIYORLARDI

Alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan şebeke üyelerinin AVM’leri kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıktı. Bir grubun hırsızlık amacıyla o gün gittiği Alışveriş merkezine diğer gruplardan kimsenin giriş yapmadığı, her çetenin farklı AVM’lerde hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

11 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİDE GÖZALTINA ALINDI

Polis şebeke elamanlarının kimliklerini tespit etmesini ardından 22 Şubat 2017 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. 8 ayrı ilçede tespit edilen 20 adrese özel harekat polislerinin desteği ile operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7’si kadın 11 erkek 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan yaşı küçük olduğu belirlenen 5 kişi Çocuk şube müdürlüğüne gönderildi. Bu şüpheliler arasında 11 yaşında S.D. adlı bir şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında çetelerin liderleri Bektaş E.(22) ile Birgül K.(23) ile Yaren C.(20) adlı kadınlarda var.

EVLERİNDEN 50 ÇALINTI KADIN ÇANTASI ÇIKTI

Polis baskın yaptığı evlerde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde toplam 30 bin lira nakit para, bin 600 dolar, 60 adet cep telefonu, 50 adet kadın çantası, yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi çıktı. Ele geçirilen İran’lı bir turiste ait çalıntı çantanın değerinin 10 bin dolar olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIKLARI ÇOCUKLARI YAPTIRIYORLARMIŞ

Hırsızlıklarda daha çok çocukları kullandıkları görülüne şüpheliler bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları öğrenildi. Özellikle kadın mağdurları kendilerine kurban seçen şüphelilerin alışverişe dalan kadınların etrafını sardıkları bu sırada yaşı küçük çete üyelerinin cüzdan yada cep telefonlarını alarak kaçtıkları görüldü. Hırsızların ayrıca Alışveriş merkezi girişlerinde bulunan X-Ray cihazlarına çanta bırakan kadınları kendilerini kurban seçtikleri, cihazın diğer ucundan çıkan çantayı alarak kaçtıkları öğrenildi.

125 AYRI HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerin 125 ayrı kadının çantasını ya da cep telefonunu çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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