Kadınların çantalarından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da farklı günlerde 3 kadının çantasından cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 23 yaşındaki Çağlan S. polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun'un İlkadım İlçesi'nde ki Kale ve Kıran Mahalleleri'nde 22 Ocak ve 23 Ocak tarihlerinde 39 yaşındaki Fatma Y., 28 yaşındaki Zeliha B. ve 47 yaşındaki Nurcan G.'nin çantalarından cep telefonları çalındı. Kadınların şikayeti üzerine çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu Amirliği ekipleri, şüpheli Çağlan S.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında Nurcan G. ve Zeliha B.'den çaldığı cep telefonları ele geçirilirken, Fatma Y.'den çaldığı cep telefonunu ise tanımadığı bir kişiye 150 liraya sattığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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