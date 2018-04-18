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Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (2)- Yeniden

ADANA'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 kişi, özel harekat timlerinin de katıldığı şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube...

Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (2)- Yeniden
ADANA'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 kişi, özel harekat timlerinin de katıldığı şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat timleriyle giren polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalananlar arasında bulunan karı- koca şüpheliler, kendilerini şikayet ettiğini ileri sürdükleri bir kişiye tehditler savurdu.
FUHUŞ YAPMAK İSTEMEYENİ DÖVMÜŞLER
Sorgulanmaya başlanan şüphelilerin, kimsesiz ve mağdur kadınları tuzaklarına düşürerek zorla fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Şüphelilerin, bazı kadınları, otoyolda çalıştırdığı da iddia edildi. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılan çetenin fuhuş yapmak istemeyen kadınları dövdüğü de ortaya çıktı.

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