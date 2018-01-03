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Kadınlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki

İZMİT'te, Kocaeli Kadın Platformu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'bulûğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. 

Kadınlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki

İZMİT'te, Kocaeli Kadın Platformu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'bulûğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. 

Kocaeli Kadın Platformu üyesi yaklaşık 20 kadın, İzmit Yürüyüş Yolu'nda basın açıklaması yaptı. 'Erkek Diyanet, Hayatımızı Terk Et' yazılı pankart açan kadınlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yurdakul, "9 yaşındaki kız çocuklarının cinsel istismar hedefi yapıldığı, cinsel istismarın dinle, ayetle, fetvayla meşrulaştırıldığı bir hayat istemiyoruz" dedi. 

Bir yılda 409 kadının öldürüldüğü, 387 çocuğun istismara uğradığını belirten Sibel Yurdakul, "Çocuklarımızın, çocuk yaşta evlendirilmediği, işçileştirilmediği, çocukluklarının çalınmadığı bir dünyayı kendi ellerimizle kuracağız. Çocukların şen kahkahalarla özgürce oynadığı, eğlenerek öğrendiği bir yaşam için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Diyanet görevlilerine resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa iptal edilsin" diye konuştu.

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