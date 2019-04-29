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Kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli, serbest

SAMSUN'da hakkında 'cinsel saldırı' ve 'taciz'den birçok suç kaydı bulunan ve sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan A.A. (38), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay,...

Kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli, serbest
SAMSUN'da hakkında 'cinsel saldırı' ve 'taciz'den birçok suç kaydı bulunan ve sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan A.A. (38), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Atakum ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli A.A., sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarken, kadınlar durumu polise bildirdi. İhbarla harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu için polis merkezine götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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