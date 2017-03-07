Kadınlar Günü'ne gidenlerin otobüsü devrildi: 7 ölü, 39 yaralı (5)

ÖLMEDEN ÖNCE, 'SEN ÖLÜNCE KİM AĞLAR' KİTABINI OKUYORDU

Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada, Ankara’daki Kadın İşçileri 22. Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara’ya giden kadın işçilerden 7'si öldü, 39’u da yaralandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi meydana gelen bu kaza Bursa’yı yasa boğdu.

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, yaşamını yitiren işçilerden Güleydan Sezer’in cesedinin yanında kapağı açık halde duran kitaba kimse dokunamadı. Kitabın adı da görenlerin dikkatini çekti. Robin Sharma’nın 'Sen ölünce kim ağlar' adlı kitabından satırlar okurken kazada can veren Güleydan Sezer’in cansız bedeni morga götürülürken, kitabı kaza yerinde kaldı.

'ARKADANIZDA BIRAKACAĞINIZ İMZA NE OLACAK'

Robin Sharma’nın 2006 yılında yayınladığı ve ikinci baskısı yeni yapılan kitabı, 'kişisel gelişim' kategorisinde yer alıyor. Sunumunda ise Sharma kitabın içeriğini şu cümlelerle anlatılıyor:

"Gençlik yıllarımda, babam bana asla unutmayacağım bir şey söylemişti; 'Oğlum, doğduğunda bütün dünya sevinirken sen ağlıyordun. Öyle bir yaşam sür ki öldüğünde sen sevinirken bütün dünya ağlasın.' Hayatın anlamını unuttuğumuz bir çağda yaşıyoruz. Bir insanı kolaylıkla Ay'a gönderebiliyoruz, ancak karşı dairemize yeni taşınan komşumuzu ziyaret etmekte güçlük çekiyoruz. George Bernard Shaw'a ölüm döşeğinde, 'Hayatınızı yeni baştan yaşama fırsatınız olsaydı, ne yapardınız?7 diye sorulmuş. Shaw biraz düşünmüş ve sonra derin bir iç çekişle, 'Olabileceğim, ama asla olmadığım kişi olmak isterdim' demiş. Aynı şeyin sizin başınıza da gelmemesi için bu kitabı yazdım. O halde siz bu kitaba başlarken, size soruyorum; Siz öldüğünüzde ardınızdan kim ağlayacak? Bu gezegenden gitme ayrıcalığına ulaştığınız zaman kaç yaşamı etkileyeceksiniz? Sizi takip eden nesiller üzerinde nasıl bir etki bırakacaksınız?

Son nefesinizi vermeden önce arkanızda bırakacağınız imza ne olacak?"



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