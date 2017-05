Kadınlar Emine için adalet istiyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - BURDUR'un Çavdır'ın İlçesi'nde yaşarken dört yıl önce evlilik vaadiyle kandırılan, yüzde 63 zihinsel engelli 16 yaşındaki Emine Bakan'ı gece kulübü ve birahanelerde çalıştırıp alıkoydukları, 12 gün sonra da başka bir birahaneye götürürken Denizli'nin Baklan İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında ölümüne neden oldukları iddia edilen 5 kişinin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) aynı yöndeki talebi kabul edilmedi.

Burdur'un Çavdır İlçesi'nde yaşayan yüzde 63 zihinsel engelli Emine Bakan, 21 Ekim 2013 tarihinde, babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı, bir daha da kendisinde haber alınamadı. Polis, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emine Bakan'ın evlenmek vaadiyle E.T. tarafından kaçırıldığını belirledi. Baba 53 yaşındaki Şakir Bakan, kızının Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesi'nde bir birahanede tutulduğunu öğrendi. Şakan Bakan, soluğu Dazkırı'da aldı, ancak kızını bulamadı.

GECE KULÜNE GÖTÜRÜLÜRKEN KAZADA ÖLDÜĞÜ HABERİ GELDİ

Zihinsel engelli Emine Bakan, kaybolduktan 12 gün sonra Denizli'nin Baklan İlçesi Konak Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, kızları Emine Bakan'ın iddiaya göre bir gece kulübüne E.D.'nin kullandığı otomobille götürüldüğü sırada kazanın yaşandığı ve hayatını kaybettiğini öğrendi. Kazadan E.D. hafif yaralı kurtuldu. Bakan çifti, yaşadıkları acının ardından cenazeyi teslim alıp, toprağa verdi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

Evlenmek vadiyle kızlarının kaçırıldığı, birahanelerde çalıştırıldığını ve gece kulübüne satıldığını iddia eden Bakan çifti, hukuk mücadelesi başlattı. Baklan'da adliye olmadığı için Çal İlçesi'ndeki Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ailenin kız kaçırma, cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma iddiaları üzerine görevsizlik kararı verildi. Dava, yeni iddialarla Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Emine Bakan'ı kaçırdığı, alıkoyduğu, taksirle ölümü neden oldukları ve çocuğu fuhuşa sürüklediği iddiasıyla B.A., E.T., E.D., Y.G. ve H.G. hakkında dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) üç avukatla davaya müdahil olma talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Davanın bugünkü duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Y.G. ve tutuksuz sanık B.A. ile baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan katıldı. Bakanlığın avukatı Yahya Altınay, söz alarak iddianamenin eksik hazırlandığını belirtti, örgütlü hareket edip, çete kurmak suçunun da eklenmesini ve sanıkların tutuklanmasını istedi. Duruşma sırasında Emine Bakan'ın zorla tutulduğu ve çalıştırıldığı birahanenin sahibi olduğu iddia edilen sanık B.A., kendisine söz verilmeden, bağırarak, "Edirne'den geliyorum. Olay sırasında birahane değil, lokanta işletiyordum. Kızlarıyla aile telefonla konuşmuş, kız neden zorla tutulduğunu ya da baskı gördüğünü söylememiş" diye bağırdı. Bu sırada hakim Haki Öncü, sürekli uyardığı sanığı salondan çıkardı. Duruşma, yazılan talimatların sonuçlarının beklenmesi ve yeni taleplerin alınması için 19 Eylül'e ertelendi.

'4 YILDIR BİR ADIM ATILMADI'

Duruşma çıkışında, kızını ölümüne neden olan kişilerin serbestçe dolaştıklarını belirten baba Şakir Bakan, "4 yıldır yargılama sürüyor, ama bir adım ileriye gidilmedi. Sürekli erteleniyor. Suçluların tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Başka anne babalar yanmasın" dedi.

'KIZIMIN FOTOĞRAFIYLA YATIP KALKIYORUM'

Anne Ayşe Bakan ise, kızının zihinsel engelli olmasından faydalanıldığını belirtip, "Kızımın katilleri yakalansın. Kızımın fotoğrafıyla yatıp, kalkıyorum. Katillerin cezalarını çekmesini istiyorum. Başvurmadığımız yer kalmadı, kimse yanımızda olmadı, kendimiz mücadele ettik. 4 yıldır acı çekiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

'AİLENİN YANINDAYIZ'

KADEM Başkanı Hilal Can ise, Bakan Ailesi'ne destek için yanlarında olduklarını belirtip, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını istediklerini söyledi. Can, 16 yaşını henüz bitirmişken kaçırılıp pavyonlara satılan ve kuşkulu bir kazada yaşamını kaybeden Emine Bakan'ın 4 yıldır süren davasını takip edeceklerini belirterek, "Kaza günü Emine, pavyon çalışanlarından biri ile ve yine pavyon sahibinin aracı ile bu kez Denizli'de farklı bir birahaneye çalıştırılmak için götürülmek istendi ve her nasılsa aracı kullanan kişi olaydan yara bile almamışken, kaza sonucu Emine hayatını kaybetti. Emine'yi kaçıran kişi ile pavyon sahiplerine dava açıldı, ancak hiçbiri bugüne kadar tutuklanmadı. Yani küçük yaşta zorla alıkonulan, fuhuşa sürüklenen, hayatı elinden alınan Emine'nin ölümü ile ilgili bugüne kadar suçlu bulunamadı. Ayrıca Emine'nin kaçırılmasında ve şüpheli ölümünün aydınlatılmasında ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma açılarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Toplumun, çocuk ve kadın bedeni üzerinden para kazanan çetelerden, küçük çocukların yaşamlarını çalanlardan ve bu kişilerden hesap sormak yerine mağdurları kusurlu bulan zihniyetten arınmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI