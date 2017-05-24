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Kadınlar, baz istasyonu yapılmasına karşı çıktı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da, mahallelerine kurulacak baz istasyonuna karşı çıkan kadınlar, açılan çukura girerek çalışmalara engel oldu. Bahçelievler Mahallesi İpekli Sokak’ta yaklaşık 4 ay önce Fatih Ö. isimli mülk sahibi,...

Kadınlar, baz istasyonu yapılmasına karşı çıktı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da, mahallelerine kurulacak baz istasyonuna karşı çıkan kadınlar, açılan çukura girerek çalışmalara engel oldu.
Bahçelievler Mahallesi İpekli Sokak’ta yaklaşık 4 ay önce Fatih Ö. isimli mülk sahibi, evinin bahçesini bir GSM operatörüne ücret karşılığında kiraladı. Mahalle sakinleri ise sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle baz istasyonu yaptırmamak için mücadele başlattı. Bugün çalışma yapmak isteyen firma yetkilileri, karşılarında mahallede oturan kadınları buldu. Baz istasyonu için kazının yapıldığı çukura giren kadınlar, çalışmalara son verilmesini istedi. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Çukura girerek çalışmaları durduran kadınlar, baz istasyonunu mahallede istemediklerini, girdikleri çukurdan çıkmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çalışma yapan işçiler ara vermek zorunda kaldı. Kadınlar, “Çocuklarımızın sağlığı için bunu buraya yaptırmayacağız” diye konuştu. İşçiler firma yetkililerinin de onayı ile gerginliğin tırmanmaması için bölgeden ayrıldı.

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