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Kadının boğazında sigara söndürmekten tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da, yolda sigara içen teyzesi E.K.'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu için kendisiyle tartışan Dilay Özel'in boynunda sigara söndürdüğü iddiasıyla Başaran T., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Muratpaşa...

Kadının boğazında sigara söndürmekten tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da, yolda sigara içen teyzesi E.K.'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu için kendisiyle tartışan Dilay Özel'in boynunda sigara söndürdüğü iddiasıyla Başaran T., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Muratpaşa İlçesi, Fener Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 18.40'da, annesi E.Y. ve teyzesi E.K. ile havalimanında dönen Dilay Özel, otomobili ara sokağa park ederek evlerine doğru yürümeye başladı. Kadınlardan E.K. sigara yaktığı sırada karşıdan gelen iki kişiden Başaran T., iddiaya göre "Bu ülke ne hale geldi, kadınlar yolda sigara içiyor. K....ler" diye hakaret etti. Anne E.Y., "Bize mi dediniz? Burası özgür bir ülke. İçtiğim sigaraya karışamazsın" diye bağırdı. Başaran T. de iddiaya göre kadınlara, "Üzerinize neden alınıyorsunuz' dedi ve 'S.....n gidin' diye küfretti.
Çıkan arbede sırasında Başaran T., E.Y.'nin boğazını sıkarak itekledi. Sigara kullanmadığını iddia eden Başaran T., elindeki sigarayı, kendisine müdahale etmek isteyen Dilay Özel'in boğazına bastırarak söndürdü. Kaçmaya çalışan Başaran T., vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başaran T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten adam yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı.

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