Kadın polis memuru, evinde ölü bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadın polis memuru Fatma Uzgun (38), evinde ölü bulundu.Akşemsettin Mahallesi'ndeki oturan polis memuru Fatma Uzgun, sabah kalkmayınca meslektaşı eşi tarafından uyandırılmak istendi. Ancak eşinin hareket etmediğini gören polis memuru, Fatma Uzgun'u ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak 2 çocuk annesi Fatma Uzgun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 18 yıllık polis memuru Fatma Uzgun'un, evli 2 çocuk annesi olduğu, 2013 yılında bu yana Tarsus Adliyesinde görevli olduğu öğrenildi. Uzgun'un cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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