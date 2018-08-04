Kadın öğretmeni tekmeleyen saldırganın akıl sağlığı araştırılıyor

BATMAN'da yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı tekmeleyip yere düşüren motosikletli G.A., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki motosikletin sürücüsü, yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı yanından geçerken tekmeledi. Aldığı darbeyle yere düşen Akkaya, baygınlık geçirdi. Devrim Akkaya'nın yardımına çevre sakinleri koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Devrim öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheli G.A.'yı olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasını ardından dün akşam saatlerinde Batman Adliyesi'ne gönderilen G.A., savcılıkça tutuklanma talebiyle 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Geç saatlerde ifade verme işlemi tamamlanan G.A., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.



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