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Kadın muhtar, ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu

NİĞDE'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Mahalle muhtarı sürücü Tuğba Somkaya, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.  Kaza, öğlen saatlerinde, Dere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Merkez İnönü...

Kadın muhtar, ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu
NİĞDE'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Mahalle muhtarı sürücü Tuğba Somkaya, araçtan burnu bile kanamadan çıktı. 
Kaza, öğlen saatlerinde, Dere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya yönetimindeki 51 NA 118 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Somkaya, içinden çevredekilerin yardımıyla çıktı. Muhtar Tuğba Somkaya, kazadan yara almadan kurtulurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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