Kadın meslektaşını vuran polis memurunun davasına devam edildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü iddiasıyla 6 ay sonra çıktığı ilk duruşmada tutuklanan Said Şahin (24), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen silah eğitmeni, dolu şarjörle mekanizma kontrolü yapılmaması gerektiğini söyledi.

Olay, geçen yıl 19 Temmuz'da Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 21 Mart'ta ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişgen, olay günü arkadaşı polis memuru Said Şahin'in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Y.'nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun karşısında koltukta oturan Ümran Yetişgen'in sol göğsünden girip sırtından çıktı.

Panikle dışarı çıkıp komşularından yardım isteyen Said Şahin, “Arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın" diye bağırdı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümran Yetişgen'i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yetişgen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis memuru Said Şahin ve arkadaşı Yunus Y. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Said Şahin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaydan 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, olay yerindeki arkadaşının hedef gözeterek ateş ettiğini belirten ifade vermesi üzerine tutuklanan Said Şahin, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ölen polis memuru Ümran Yetişgen'in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ile avukatları Merve Can Harcola Doğan, Said Şahin ile avukatı katıldı.

HAKİM, EĞİTMENİ UYARDI

Duruşmaya, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'nde silah eğitmeni olarak çalışan Osman Demirtaşlar ile mahkeme başkanı Mutlu Çat arasında geçen diyaloglar damga vurdu. Başkan Çat, silahın sökülmesi, takılması, silahın ateş alma mekanizmasının nasıl çalıştığı ve silahın kılıfa nasıl sokulması gerektiği hakkında bilgiler aldı. Eğitmenin uygulamalı ifade verdiği sırada silahın bir ara kendisine doğru dönmesi üzerine Mahkeme Başkanı Mutlu Çat, “Silah boş da olsa bir canlıya doğrultulmaz, değil mi" diyerek uyarıda bulundu.

Savunmasında silah bakımı sonrasında dolu şarjörle 'doldur-boşalt' yaptığını söyleyen Said Şahin'in aksine, dolu şarjörle 'doldur-boşalt'ın sadece poligon gibi yerlerde yapılabileceğini söyleyen eğitmen Osman Demirtaşlar, “Silahın bakım ya da farklı bir nedenle sökülüp birleşmesinden sonra dolu şarjörle kontrol, sadece belli başlı yerlerde yapılır. Silah bakım sırasında hiçbir şekilde canlı hedefe tutulmaz. Dolu şarjörle mekanizma kontrolü yapılmaz" dedi.

Söz alan Ümran Yetişgen'in babası Cafer Yetişgen de “Silah ne amaçla olursa olsun, hele bir kadına asla doğrultulmaz" diye konuştu.

Mahkeme başkanı Mutlu Çat kısa bir aranın ardından Said Şahin'in tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı bazı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

