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Kadın hırsızları şapka ve gözlük kurtarmadı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde şapka ve gözlük takarak tanınmamaya çalışan hırsızlık şüphelisi 2 kadın, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Türkmen Mahallesi'ndeki bir evde cuma günü meydana gelen...

Kadın hırsızları şapka ve gözlük kurtarmadı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde şapka ve gözlük takarak tanınmamaya çalışan hırsızlık şüphelisi 2 kadın, polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Türkmen Mahallesi'ndeki bir evde cuma günü meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis, binanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Şapka ve gözlük takarak yüzlerini gizleyen şüphelilerin görüntülerini izleyen polis, kadınlardan birinin hamile, diğerinin ise ayağının aksak olduğunu saptadı. Ekipler, şüphelilerin Y.G. (28) ve K.G. (22) olduğunu belirledi.
Polisin düzenlediği operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan armalarda olay sırasında kullandıkları şapka ve gözlükleri buldu.
Yapılan araştırmada Y.G.'nin 25, K.G.'nin ise 12 'evden hırsızlık' kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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