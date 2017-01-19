Kadın hakim 'feodal düzende çocuk savunmasız' diyerek muhalefet şerhi koydu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da geçen mayıs ayında işyerine gelen 4 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen, ardından tutuklanan emlakçı 62 yaşındaki M.R.Ç.'nin yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde baro ve bir derneğin müdahililik talebi reddedilirken üye hakim Gamze Kafkas, feodal, ekonomik ve sosyal düzenin kadın ve çocukları savunmasız bıraktığını belirterek bu karara muhalefet şerhi koydu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nde emlakçılık yapan M.R.Ç., geçen 16 Mayıs günü işyerine gelen 4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla çevre sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Bir süre dövülen M.R.Ç.'yi olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına alırken, mahalle sakinleri şüphelinin oğluna ait internet kafenin camlarını kırıp eşyayı tahrip etti. Şüpheli M.R.Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, hazırlanan iddianamede 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

BARO VE İHD DAVAYA KATILMAK İSTEDİ

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık M.R.Ç.'nin yargılanmasına Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın dün görülen duruşmasına tutuklu sanık M.R.Ç., mağdur ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi avukatları da katıldı. Duruşmada söz alan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden avukat Mahmut Çiftçi, suçun niteliği göz önüne alındığında Avukatlık kanunu ve Birleşmiş Milletler İstanbul Sözleşmesi gereği davaya katılmak istediklerini söyledi. İnsan Hakları Derneği'nden avukat Abdullah Zeytun da, ulusal ve uluslararası mevzuata göre çocuklara yönelik suçlarda görevleri mevcut olduğundan duruşmaya katılmak istediklerini ifade etti. Daha sonra görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı da her iki kurumun da katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.

KADIN HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Kararını açıklayan mahkeme, Diyarbakır Barosu ve İnsan Hakları Derneği'nin davaya katılma taleplerini, 'suçtan zarar görme nitelikleri bulunmadığı' gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin üye hakimi Gamze Kafkas 'red' kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde davaya katılma şartları ile ilgili açıklama yapan Hakim Kafkas, katılan sıfatı kazanmak için sadece doğrudan zarar görme ihtimalinin artık mevcut toplumsal şart ve ihtiyaçları karşılamadığını belirtti. Çocuk istismarının ülkemizde, özellikle kırsalda ve yargılama yapılan Diyarbakır'da yaygın olduğunu öne süren Hakim Kafkas feodal, ekonomik ve sosyal düzenin kadınları ve çocukları savunmasız bıraktığını kaydetti. Kafkas bu nedenlerle Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi ile İnsan Hakları Derneği'nin katılma talebinin reddi yönündeki karara katılmadığını ve muhalefet şerhi koyduğunu vurguladı.

'PKK'NIN OYUNUDUR'

Duruşmada ifadesi alındığı sırada hasta olduğunu ve savunma yapamayacağını söyleyen sanık M.R.Ç., "Rahatsızlığım nedeniyle kendimi ifade edemiyorum. Hafızam gidip, geliyor. Yazı okuyamıyorum. İfadelerin hepsi iftiradır, PKK'nın oyunudur. Bunların hepsi katildir" dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılma talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, avukatının M.R.Ç.'nin cinsel gücünün tespiti yönündeki talebi üzerine, sanığın tam teşekküllü devlet hastanesine sevk edilerek, yüklenen eylemi gerçekleştirmeye yönelik cinsel yeterliliğinin bulunup bulunmadığı konusunda sağlık kurulu raporu alınmasına da karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.