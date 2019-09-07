Kadın doktoru darp eden kadın, adli kontrolle serbest

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde diş ağrısı nedeniyle gittiği aile sağlık merkezinde kadın doktoru darbedip kaçan N.P. adlı kadın, polis tarafından yakalandı. N.P., mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.Hıdırağa Mahallesi Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'ne önceki gün diş ağrısı şikayetiyle giden N.P., iddiaya göre, kadın doktor E.O.'dan reçeteye antibiyotik yazmasını istedi. Doktor E.O. ise N.P.’ye ağrıyan dişi, uzman bir doktorun görmesi gerektiğini belirterek, kendisini ağız diş sağlığı merkezine sevk edeceğini söyledi. İstediği ilacın yazılmamasına öfkelenen N.P., doktorun masasındaki eşyaları dağıtıp, zarar verdi, ardından da doktoru darbetti. Daha sonra Aile Sağlık Merkezi'nden çıkıp, kaçtı.Doktor E.O. darp raporu alıp, N.P.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından dün evinde yakalanan N.P., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. N.P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.