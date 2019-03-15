Kadın çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı

VAN, () - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince şüphelenilerek, 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin yanındaki poşetin içinde bulunan kadın çantasından 1 kilo 986 gram metamfetamin çıktı. T.K. ve B.S., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'na bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde yürüyen T.K. ve B.S.'nin hareketlerinden şüphelendi. Durdurulan 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin yanındaki poşetin içinde bulunan kadın çantasında, 2 paket halinde, 1 kilo 986 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri, T.K. ve B.S.'yi gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI
VAN, () - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince şüphelenilerek, 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin yanındaki poşetin içinde bulunan kadın çantasından 1 kilo 986 gram metamfetamin çıktı. T.K. ve B.S., gözaltına alındı.